Российские космонавты сообщили о запахе внутри модуля «Звезда»
11:20 22.09.2021 Источник: Газета.Ru
Российские космонавты на борту МКС во время переговоров экипажа с Землей сообщили о запахе внутри модуля «Звезда». Трансляция переговоров ведется NASA.
Экипаж рассказал, что почувствовал запах в районе работавшей системы кондиционирования воздуха в модуле. Позже космонавты сказали, что запах стал менее выраженным.
В Центре управления полетами космонавтам ответили, что обе системы кондиционирования были отключены. Экипаж попросили протереть салфеткой возможное место появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле и при необходимости включить систему очистки воздуха. Газета.Ru
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