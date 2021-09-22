Российские космонавты сообщили о запахе внутри модуля «Звезда»

11:20 Источник: Газета.Ru

Российские космонавты на борту МКС во время переговоров экипажа с Землей сообщили о запахе внутри модуля «Звезда». Трансляция переговоров ведется NASA.

Экипаж рассказал, что почувствовал запах в районе работавшей системы кондиционирования воздуха в модуле. Позже космонавты сказали, что запах стал менее выраженным.

В Центре управления полетами космонавтам ответили, что обе системы кондиционирования были отключены. Экипаж попросили протереть салфеткой возможное место появления запаха для последующего анализа специалистами на Земле и при необходимости включить систему очистки воздуха. Газета.Ru