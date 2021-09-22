Около 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве за три дня выпало до 61% месячной нормы осадков. В отдельных районах столицы зафиксировано 39 миллиметров влаги.

Городская водосточная сеть справилась с таким объёмом, сообщает Telegram-канал столичного комплекса. Отмечается, что больше всего осадков зафиксировано в ТиНАО, а также на юге и юго-востоке столицы. Наименее дождливо было в центре города и на северо-западе. Говорит Москва

