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Около 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня

16:00 22.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве за три дня выпало до 61% месячной нормы осадков. В отдельных районах столицы зафиксировано 39 миллиметров влаги.

Городская водосточная сеть справилась с таким объёмом, сообщает Telegram-канал столичного комплекса. Отмечается, что больше всего осадков зафиксировано в ТиНАО, а также на юге и юго-востоке столицы. Наименее дождливо было в центре города и на северо-западе.  Говорит Москва

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