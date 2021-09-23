Президент Украины считает, что ООН нуждается в "реанимации"

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оживления ООН и обновления ее устава.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство", - сказал он в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы государства, организацию "необходимо реанимировать, чтобы не было дискриминации".