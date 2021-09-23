Пропавший Ан-26 обнаружен, судьба экипажа неизвестна
09:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьба экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Самолет разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна", - сказали в ведомстве.
В МЧС подтвердили, что обломки были найдены с вертолета Ми-8 во время поисков. Всего в операции задействовано 140 человек и 35 единиц техники.
22 сентября 2021 года самолет АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы", он выполнял технический полет.
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