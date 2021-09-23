Талибы не приемлют условия, на которых мировое сообщество готово признать их кабмин - ТВ
15:32 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.
"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы", - приводит его слова телеканал "Скай ньюс - Арабия". По утверждению представителя талибов, указанные условия "нарушают международное законодательство".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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