Талибы не приемлют условия, на которых мировое сообщество готово признать их кабмин - ТВ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы", - приводит его слова телеканал "Скай ньюс - Арабия". По утверждению представителя талибов, указанные условия "нарушают международное законодательство".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.