КНР против альянса AUKUS, поскольку он нарушает договоренности о ядерном оружии - МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти против нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), поскольку такой альянс пренебрегает международными договоренностями о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Такие договоренности [между Австралией, Великобританией и США] противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям", - подчеркнул он на брифинге.