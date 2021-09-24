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НОВОСТИ

КНР против альянса AUKUS, поскольку он нарушает договоренности о ядерном оружии - МИД

11:32 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти против нового партнерства в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), поскольку такой альянс пренебрегает международными договоренностями о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Такие договоренности [между Австралией, Великобританией и США] противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям", - подчеркнул он на брифинге.

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