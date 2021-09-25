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НОВОСТИ

Венедиктов: Результаты ДЭГ были своевременно опубликованы в два часа ночи после окончания выборов

19:08 25.09.2021

Представители технической группы московского Общественного штаба по наблюдению за выборами подтвердили верность расшифровки голосов, отправленных в интернете в ходе состоявшихся 17-19 сентября выборов, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов. По его слова, данные были опубликованы в 2:00 ночью с 19 на 20 сентября, то есть своевременно.

Напомним, в Москве в реестр дистанционного электронного голосования были включены более 2 млн избирателей, явка на онлайн-голосование среди москвичей составила 96,5%. По результатам выборов лидировала «Единая Россия», которая получит в новой Госдумы 324 мандата. Также в парламенте будут представлены КПРФ (57 депутатов), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (27 мандатов), ЛДПР (21 мандат), «Новые люди» ( 13 депутатских мест) и по одному депутату будет у Партии Роста, «Гражданской платформы» и «Родины»

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