Стала известна дата проведения саммита G20 по Афганистану

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"28 сентября, насколько я помню, где-то так", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения саммита.

На уточняющий вопрос о том, кто будет представлять Россию на этом саммите, Вершинин отвечать не стал. "Это еще все в процессе, они должны прислать приглашение", - указал он.