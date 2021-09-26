Стала известна дата проведения саммита G20 по Афганистану
09:00 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"28 сентября, насколько я помню, где-то так", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения саммита.
На уточняющий вопрос о том, кто будет представлять Россию на этом саммите, Вершинин отвечать не стал. "Это еще все в процессе, они должны прислать приглашение", - указал он.
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