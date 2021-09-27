В Думу внесен проект, позволяющий губернатора избираться более чем на два срока подряд
11:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - сказал он.
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