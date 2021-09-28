Военные США заинтересовались предложением использовать российские базы для борьбы с терроризмом - WSJ
09:00 28.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Базы предлагалось использовать для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. О том, что это предложение со стороны господина Путина прозвучало в ходе июньского саммита президентов РФ и США в Женеве, сообщал “Ъ” со ссылкой на источники.
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