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НОВОСТИ

Военные США заинтересовались предложением использовать российские базы для борьбы с терроризмом - WSJ

09:00 28.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Высокопоставленный представитель Пентагона генерал Марк Милли обсуждал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым вероятное предложение президента РФ Владимира Путина о совместном использовании российских баз, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Базы предлагалось использовать для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. О том, что это предложение со стороны господина Путина прозвучало в ходе июньского саммита президентов РФ и США в Женеве, сообщал “Ъ” со ссылкой на источники.

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