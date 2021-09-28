Собянин присвоил статус технопарка двум предприятиям ГК «Ростех»

14:18

Двум институтам ГК «Ростех» присвоен статус технопарков: НИИ резиновых и полимерных изделий и Институту электронных управляющих машин имени Брука. Соответствующее распоряжение подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным - информирует пресс-служба мэра и правительства Москвы.

АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» расположено на востоке Москвы в районе Богородское и занимается разработкой эластичных материалов, полимеров, изделий из латекса и резины, которые впоследствии применяются в космической промышленности, авиации и вертолетостроении. На территории технопарка арендуют площади 18 резидентов, среди которых АО Научный центр «Малотоннажная химия», АО «ЭКОС-1», ООО «Научно-производственная компания «Полистом».

Основной деятельностью ПАО «Институт электронных управляющих машин имени Брука», расположено на юго-западе Москвы в Гагаринском районе, является проведение исследований и разработка современной вычислительной техники, направленной на информационную безопасность России в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы. В технопарке арендуют площади два резидента АО «МЦСТ» и ООО Инженерный центр «Комплекс-М».

В сообщении отмечается, что «в планах развития технопарка - модернизация линии для опытного и мелкосерийного производства вычислительной техники, а также создание Центра компетенций по разработке вычислительной техники. Инвестиции на эти цели составят 320 млн руб.».

В настоящее время в столице создано 45 технопарков, на их площадях работают более 2 тысяч компаний, и создано 67 тыс. рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 54 млрд руб. На 1 руб. налоговых льгот приходится более 8 руб. частных инвестиций.