Переговоры лидеров Франции и Австралии нужно серьезно готовить - Елисейский дворец

21:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает, что Австралия должна предоставить ей гарантии ее конструктивного подхода к предстоящим переговорам по ситуации, возникшей после разрыва Канберрой контракта по подлодкам. Об этом сообщил во вторник агентству Франс Пресс (АФП) представитель Елисейского дворца.

"Вопрос заключается отнюдь не в том, чтобы установить, готов ли президент Франции Эмманюэль Макрон к переговорам - потому что он всегда к ним готов. Вопрос в том, чтобы обеспечить очень серьезную подготовку ведения этих переговоров, чтобы они имели насыщенное содержание", - сказал представитель президентской администрации.