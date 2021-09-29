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Нефтяное пятно в Черном море заставило вспомнить о выбросе продукции КТК

17:10 29.09.2021

В нефтяное пятно попали пловцы, участвовавшие в соревнованиях Swimcup в поселке Кабардинка на Черном море. Как пишет «Подъем», после того, как спортсмены вышли из воды на их телах остались следы черной жидкости. Местные жители готовят жалобы в администрацию и прокуратуру по этому поводу, провели пикет у мэрии и пытаются понять, откуда в море вязалось такое большое нефтяное пятно. Хотя в Управлении на транспорте МВД по Южному федеральному округу сообщили, что «никакого разлива зафиксировано не было», когда дело получило резонанс, стали появляться в СМИ официальные заявления, что неизвестные лица продырявили лежавший на дне сухогруз, а разлив уже устранен.

 Масштабы пятна с этой информацией плохо сочетались и местные жители сразу же вспомнили об аварии, случившейся 7 августа на принадлежащем Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) терминале в Южной Озереевке под Новороссийском. Там произошел «залповый выброс» нефти, компания утверждала, что разлив был небольшой и последствия ЧП ликвидированы, представители власти ситуацию старались не комментировать. Однако 11 августа Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что площадь загрязнения была занижена в 400 000 раз и составила более 80 кв км, а нефтяное пятно вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км. «У меня есть гипотеза, что кусочек от этих 80 км дошел до берега, – полагает местная экотивистка Ирина Закотская. – Власти почему молчали – ждали, когда купальный сезон закончится. Если бы моржи не полезли в воду, то никто бы и не узнал».

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