Нефтяное пятно в Черном море заставило вспомнить о выбросе продукции КТК
17:10 29.09.2021
Масштабы пятна с этой информацией плохо сочетались и местные жители сразу же вспомнили об аварии, случившейся 7 августа на принадлежащем Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) терминале в Южной Озереевке под Новороссийском. Там произошел «залповый выброс» нефти, компания утверждала, что разлив был небольшой и последствия ЧП ликвидированы, представители власти ситуацию старались не комментировать. Однако 11 августа Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что площадь загрязнения была занижена в 400 000 раз и составила более 80 кв км, а нефтяное пятно вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км. «У меня есть гипотеза, что кусочек от этих 80 км дошел до берега, – полагает местная экотивистка Ирина Закотская. – Власти почему молчали – ждали, когда купальный сезон закончится. Если бы моржи не полезли в воду, то никто бы и не узнал».
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