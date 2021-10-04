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В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве

10:05 04.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Оренбургской области задержали подозреваемого в тройном убийстве студенток. Александр Лазарев был задержан неподалеку от одной из школ города Орска при попытке угнать автомобиль. При задержании полицейским пришлось применить оружие, — об этом сообщает управление МВД по Оренбургской области.

Подозреваемого искали в Орске весь день, поскольку это его родной город, находящийся недалеко от города Гая, где несколько дней назад нашли убитыми трех студенток медицинского колледжа. Девушек, одной из которых было 17 лет, зарезали ножом, а затем, чтобы скрыть следы, преступник поджег квартиру.

Ранее причастность Александра Лазарева к убийству подтвердила генетическая экспертиза.

О подозреваемом известно, что он был судим за убийство. В 2012 году он поссорился с директором бара и нанес ему удар ножом в шею. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима, а после освобождения из колонии он начал жить в Гае, предположительно, в одном из соседних с убитыми девушками домов.

О том, что стало мотивом убийства, а также, что связывало Александра Лазарева с убитыми студентками медколледжа не сообщается. Против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», максимальное наказание по которой — пожизненный срок.  Эхо Москвы

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