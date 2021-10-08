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Двадцатидвухлетняя Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни - СМИ

17:12 08.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Спикер парламента Чечни сообщил, что старшая дочь главы республики стала в регионе министром культуры. Айшат Кадыровой 22 года. Она также возглавляет модный дом Firdaws. Глава чеченского парламента Магомед Даудов написал в Инстаграме, что дочь Рамзана Кадырова, которую он называет племянницей, внесла колоссальный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров.  Эхо Москвы

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