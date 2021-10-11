Порошенко обвинил Зеленского в беспорядках около его дома в Киевской области
16:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за субботним митингом около его дома в селе Козин Киевской области стоит нынешний глава государства Владимир Зеленский.
"Мне очень жаль, что так быстро - за 2,5 года - Зеленский встал на рельсы "антимайдана". Он отдал команду штурмовать (дом Порошенко - прим. ТАСС). Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления", - написал экс-глава государства в своем телеграм-канале.
Порошенко полагает, что Зеленский таким образом хотел получить "дымовую завесу". "Мы с завтрашнего дня будем требовать ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. Нас не испугать", - подытожил Порошенко.
В субботу несколько десятков человек - противников бывшего украинского лидера - собрались на митинг у загородного дома Порошенко. В СМИ сообщалось о попытке проникнуть в здание. Позднее к дому подошли и сторонники экс-президента. Между собравшими происходили потасовки.
Новости
- 16:32 11.10.2021
- Вводить штрафы за отказ от вакцинации в РФ нереально - Песков
- 16:12 11.10.2021
- Аналитики повысили целевую цену акций «Роснефти»
- 16:12 11.10.2021
- В России стартует пилотный проект по введению электронных аттестатов о среднем образовании
- 15:32 11.10.2021
- В Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции россиянах - Песков
- 15:12 11.10.2021
- В РФ предложили ввести штраф за уклонение от вакцинации
- 15:07 11.10.2021
- Решение Фонда защиты прав дольщиков поможет более 1600 гражданам, компенсации получат дольщики Подмосковья
- 15:00 11.10.2021
- Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии
- 14:32 11.10.2021
- Статья Медведева по Украине отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях - Песков
- 14:12 11.10.2021
- Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы
- 14:00 11.10.2021
- В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию отдельных групп населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать