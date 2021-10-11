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Порошенко обвинил Зеленского в беспорядках около его дома в Киевской области

16:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за субботним митингом около его дома в селе Козин Киевской области стоит нынешний глава государства Владимир Зеленский.

"Мне очень жаль, что так быстро - за 2,5 года - Зеленский встал на рельсы "антимайдана". Он отдал команду штурмовать (дом Порошенко - прим. ТАСС). Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления", - написал экс-глава государства в своем телеграм-канале.

Порошенко полагает, что Зеленский таким образом хотел получить "дымовую завесу". "Мы с завтрашнего дня будем требовать ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. Нас не испугать", - подытожил Порошенко.

В субботу несколько десятков человек - противников бывшего украинского лидера - собрались на митинг у загородного дома Порошенко. В СМИ сообщалось о попытке проникнуть в здание. Позднее к дому подошли и сторонники экс-президента. Между собравшими происходили потасовки.

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