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Сенатор Круз, похоже, не добьется от Белого дома санкций против "Северного потока 2"

07:45 14.10.2021 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", как того добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, сообщает Politico.Издание отмечает, что на данный момент Круз задерживает утверждение семи американских послов, что вредит репутации США на международном уровне.

Таким образом, уточняет газета, он добивается, чтобы Байден ввел санкции, которые остановили бы российский газопровод "Северный поток 2". Как сообщили изданию два осведомленных источника, Белый дом предпринял как минимум одну попытку связаться с Крузом.

Согласно одному из источников, Круз разговаривал с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном 10 августа. По его словам, обсуждение прошло "плохо". "Салливан спросил сенатора-республиканца, готов ли он утвердить кандидатуры, и Круз ответил, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции", - пишет издание.

По словам собеседника газеты, в ответ на это администрация Байдена ясно дала понять, что санкции не будут введены во время его президентства.

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