США готовы пресекать деятельность хакеров по сигналам из России - Белый дом
20:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Как вы знаете, у США правоохранительные органы, которые всегда привержены [борьбе с преступностью]. В данный момент страны делятся с нами информацией на основании договоренностей о взаимной правовой помощи. Мы такое (поступающие от других государств сведения - прим. ТАСС) рассматриваем, расследуем в соответствии с законами и нормами нашей страны. И при наличии однозначных доказательств мы абсолютно пресекаем преступную деятельность, исходящую из Соединенных Штатов <...>", - сказала сотрудник Белого дома.
"США ведут откровенные, профессиональные и весьма прямолинейные разговоры с Россией о преступной деятельности, деятельности вирусов-вымогателей с территории России. Нам кажется, что обе [стороны] провели хорошее, честное и откровенное обсуждение и обмен информацией [по этим вопросам]", - сказала Нюбергер.
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