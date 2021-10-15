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США готовы пресекать деятельность хакеров по сигналам из России - Белый дом

20:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы пресекать деятельность киберпреступников на своей территории по сигналам со стороны России, если передаваемая Москвой информация подтверждается. Об этом заявила в пятницу, отвечая на вопросы корр. ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Как вы знаете, у США правоохранительные органы, которые всегда привержены [борьбе с преступностью]. В данный момент страны делятся с нами информацией на основании договоренностей о взаимной правовой помощи. Мы такое (поступающие от других государств сведения - прим. ТАСС) рассматриваем, расследуем в соответствии с законами и нормами нашей страны. И при наличии однозначных доказательств мы абсолютно пресекаем преступную деятельность, исходящую из Соединенных Штатов <...>", - сказала сотрудник Белого дома.

"США ведут откровенные, профессиональные и весьма прямолинейные разговоры с Россией о преступной деятельности, деятельности вирусов-вымогателей с территории России. Нам кажется, что обе [стороны] провели хорошее, честное и откровенное обсуждение и обмен информацией [по этим вопросам]", - сказала Нюбергер.

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