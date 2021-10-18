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В России выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 325, это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 8 млн и составило 8 027 012, следует из опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 431, до 7 017 055. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 998 против 997 днем ранее, до 224 310. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

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