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НОВОСТИ

Азербайджан освободил 5 армянских военных при посредничестве ВС России

20:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России оказало посредничество в освобождении пятерых военнослужащих армии Армении из азербайджанского плена. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении.

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