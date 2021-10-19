Азербайджан освободил 5 армянских военных при посредничестве ВС России
20:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России оказало посредничество в освобождении пятерых военнослужащих армии Армении из азербайджанского плена. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении.
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