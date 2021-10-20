США начали модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в Европе - Шойгу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.