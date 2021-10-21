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Более половины россиян заявили об экономии средств после введения ограничений из-за ковида

10:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины (52%) россиян заявили о появившейся у них после введения QR-кодов и других ограничений из-за ковида возможности экономить средства, говорится в исследовании группы IDF Eurasia.

"Новые противоэпидемические меры предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства. В том числе за счет этого суммарно более половины опрошенных переходят на сберегательную финансовую модель или стараются снизить долговую нагрузку, что является разумной стратегией на фоне усиливающийся неопределенности", - комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

20% россиян сообщили о незначительной экономии от введения ограничений. Не видят никакого влияния противопандемийных мер на экономию своих средств 17% опрошенных, 11%, наоборот, начинают тратить больше.

Говоря о планах расходования сэкономленных денег, 30% респондентов сообщили, что собираются копить, 22% стараются досрочно погасить финансовые обязательства по кредитам, займам, долгам. Продолжают траты в обычном для себя режиме 33%. Еще 11% совершают давно запланированные крупные покупки, опасаясь дальнейшего ухудшения материального положения.

Опрос проводился в период с 12 по 19 октября. В нем приняли участие более 5 000 пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18-60 лет по всей России.

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