Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

15:45

В Москве пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце этой недели - сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» столичный мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, волна сезонных ОРВИ совместно с новым штаммом COVID-19 дельта еженедельно увеличивают количество заболевших, что при такой динамике поставит рекорд за всю историю пандемии. «Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей», — сказал градоначальник.

Также он прокомментировал введение ограничительных мер: «Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить ее на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% даже с учетом работы летних веранд, но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике. Поэтому такие меры нужно вводить дозировано, спокойно, с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики».

Согласно указу Президента в Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа сферы услуг, в том числе предприятий общественного питания, торговли, развлечений за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Также приостанавливается оказание услуг в центрах «Мои документы» за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. В школах и детских садах объявлены каникулы, организованы дежурные группы для дошкольников, которых не с кем оставить дома. Вузы и профессиональные учебные заведения продолжат работу в удаленном формате.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме, медицинские организации продолжат работу в штатном режиме.