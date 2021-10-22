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В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры

16:12 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тонн селитры обнаружено в пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, угрозы она не представляет. Об этом в пятницу журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Несколько тонн селитры еще есть, но в настоящее время она не представляет угрозы", - сказал врио министра, прибывший на место ЧП.

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