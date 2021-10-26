Отношение финнов к России сильно ухудшилось за последние девять лет - опрос
11:32 26.10.2021 Источник: Газета.Ru
Финская аналитическая организация Eva пришла к выводу, что отношение финнов к России за последние девять лет сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса.
О негативном отношении к России заявили 45% опрошенных граждан Финляндии, еще 60% респондентов заявили, что от страны исходит военная угроза. Как сообщает аналитическая организация, в 2012 году эти цифры были значительно ниже.
Только 34% финнов полагают, что у них нет причин негативно относиться к соседней стране. В 2012 года такого мнения придерживалось 63% финнов. Девять лет назад о своем негативном отношении заявили лишь 19% участников опроса. Газета.Ru
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