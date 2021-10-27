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Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей

17:12 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне стали тратить на оплату своих кредитов почти половину годового дохода в пандемийном 2020 году, а их долг в 2021 году вырос до 23,9 трлн рублей. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов, - сказал Момотов на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина. - По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей".

При этом, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года  на 4,06 трлн рублей. Момотов отметил, что кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением.

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