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Около 64 млн россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения - глава Росстата

15:12 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 44% россиян (64 млн человек) приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщил глава Росстата Павел Малков в четверг.

"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике", - сказал он на заседании правительства РФ.

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