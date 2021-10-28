Около 64 млн россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения - глава Росстата

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 44% россиян (64 млн человек) приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщил глава Росстата Павел Малков в четверг.

"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике", - сказал он на заседании правительства РФ.