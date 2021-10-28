Около 64 млн россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения - глава Росстата
15:12 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно 44% россиян (64 млн человек) приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщил глава Росстата Павел Малков в четверг.
"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике", - сказал он на заседании правительства РФ.
НОВОСТИ
- 16:12 28.10.2021
- Помощник режиссера фильма с Болдуином признался, что не проверил оружие перед инцидентом
- 16:00 28.10.2021
- Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде
- 15:32 28.10.2021
- Темпы вакцинации от ковида в РФ существенно возросли - Песков
- 15:00 28.10.2021
- Белоруссии известно о 400 живых эсэсовцах, убивавших жителей республики в годы войны
- 14:32 28.10.2021
- Кремль не будет разбираться в деле о распространении видео пыток в тюремной больнице
- 14:12 28.10.2021
- Президент Франции впервые после скандала с подлодками поговорил с премьером Австралии
- 14:00 28.10.2021
- Brexit повлияет на британскую экономику негативнее пандемии - эксперт
- 13:32 28.10.2021
- Десять человек скончались от лихорадки денге в столице Индии - СМИ
- 13:20 28.10.2021
- Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить поступок посетителя
- 13:05 28.10.2021
- Путину доложат о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать