0
0
55
НОВОСТИ

Гендиректор ВОЗ призвал готовится к новой пандемии

09:10 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии", заявил он на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме. Текст выступления распространила в пятницу штаб-квартира ВОЗ.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ. "Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, "угрозы высокого уровня" требуют "политического участия на высоком уровне" для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 29.10.2021
Союзникам США нужно разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия - Пентагон
0
194
10:32 29.10.2021
Войска Турции обстреляли два поселка на севере Сирии, курды открыли ответный огонь - ТВ
0
209
10:05 28.10.2021
Бомбардировщики США начали отработку уничтожения кораблей ВМФ РФ - Forbes
0
339
07:20 28.10.2021
Власти Тайваня подтвердили, что на острове работают военные инструкторы из США
0
332
12:30 27.10.2021
Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
0
465
09:20 27.10.2021
Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
0
467
09:00 27.10.2021
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
0
464
11:00 26.10.2021
Армия Израиля проведет двухдневные учения в граничащих с сектором Газа районах
0
573
09:20 26.10.2021
Российские морские пехотинцы на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
0
607
22:40 25.10.2021
В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны - МО РФ
0
658

Возврат к списку