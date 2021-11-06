Телеканал для собак запустят в Великобритании

20:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании запустят телеканал для собак. По нему будут показывать программы, одобренные зоопсихологами.

О запуске DogTV сообщается в Twitter канала. DogTV будет транслировать передачи, которые помогут собакам привыкнуть к резким звукам города — от шума машин до дверного звонка.

Больше всего внимание питомцев привлекают кадры с другими собаками, различными животными и движущимися объектами. Эксперты считают, что это поможет снизить уровень стресса у животных, которые сильно скучают, когда хозяина нет рядом. Говорит Москва