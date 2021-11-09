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НОВОСТИ

Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

18:40 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения в связи с обострением положения с нелегальной миграцией из стран Азии и Африки через соседнюю Белоруссию.

На пленарном заседании во вторник соответствующее предложение правительства поддержали 122 депутата при одном проголосовавшем против.

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