На AI Journey обсудили роль искусственного интеллекта для решения практических ESG-задач бизнеса

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В рамках международной онлайн-конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey прошла панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», на которой рассматривались практические вопросы применения ИИ для стабильного развития компаний и их клиентов.

В дискуссии приняли участие Дэниел Чжоу, президент Huawei в регионе Евразия; Ральф Хауптер, президент Microsoft в регионе Европа, Ближний Восток и Африка; Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot (входит в экосистему Сбера); Антон Косач, управляющий директор и партнёр Boston Consulting Group. Модерировала беседу ведущая Элина Тихонова.

Как отметили участники конференции, ИИ - технологии, с помощью которых можно решить широчайший спектр ESG-задач, например снизить энергопотребление, мониторить качество продукции, создавать системы управления сотрудниками и так далее.

Стратегии по внедрению снижения выбросов поставлены не только промышленными предприятиями. Сбер объявил о планах достижения углеродной нейтральности в своей операционной деятельности к 2030 году, и, благодаря переходу на электронный документооборот только за прошлый год снизил потребление бумаги на 3,7 млн килограмм. Утилизированные пластиковые карты будут переработаны и в дальнейшем использованы для производства профилей пластиковых окон.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила роль сельского хозяйства, от которого требуется не только соблюдать зеленую повестку, но и накормить жителей планеты. По ее мнению переход на новые технологии, в том числе на базе ИИ это не прихоть, а технологическая необходимость, так как агробот может работать в любых условиях, точно рассчитывать траекторию движения и оптимальные скорости.

«Есть два мира — мир отчётности и мир реальных людей. ESG пока еще, к сожалению, находится в мире отчётности: люди не верят или не понимают, бизнесмены порой относятся саркастически. Чем больше будет реальной практики, тем быстрее изменится это отношение. Ключевой формат — это доверие. Ведь забота о земле, о природе, в целом, эффективное решение экологических вопросов, в итоге приносят прибыль: чем лучше, чем точнее обрабатывается поле, тем больше фермер заработает. Это и создаёт ту самую социальную массу людей, которая становится проводником новой ESG-политики в жизнь», — подчеркнула она.

Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Для просмотра конференции необходимо пройти регистрацию на сайте конференции. Контакты для связи с организаторами: info@ai-journey.