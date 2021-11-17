Андрей Воробьев открыл в Клину памятник П.И. Чайковскому и проверил работы по благоустройству в парке «Сестрорецкий»

20:06

Фото пресс-службы губернатора

Московской области

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с дидижером Юрием Башметом и учащимися Клинской детской школы искусств открыл в Клину памятник великому композитору Петру Чайковскому. Скульптор Илья Дюков изобразил Чайковского во время исполнения своего последнего произведения – 6-й симфонии. Ее классик называл «наилучшей и в особенности наиискреннейшей» из всего множества своих произведений.

«Я должен сказать слова благодарности и скульптору, который смог это великолепно воплотить, и, конечно, тем добрым людям, меценатам, которые думают, заботятся о Подмосковье. Хочу пожелать всем нашим детям, которые учатся здесь, чтобы они реализовали себя и осуществили все свои планы и мечты. Ну и, конечно, чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки радовались за вас. Ребята, успехов вам!» – сказал губернатор.

С Клином и его окрестностями Чайковского связывают 9 последних лет жизни. Здесь он написал свои самые знаменитые произведения: балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», оперы «Чародейка» и «Иоланта». Именно поэтому по инициативе Андрея Воробьёва здесь уже 7 лет проходит Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского.

«Хочу особую благодарность выразить Фонду Тимченко, который подарил этот памятник городу, губернатору, который любит классическую музыку, поддерживает эту школу, развивает культуру, не только в Клину, но и во всей Московской области. И, конечно, хочется поздравить автора этого замечательного памятника», – сказал Юрий Башмет.

Клинская школа искусств, на территории которой и открыли памятник – старейшая в Подмосковье. Ребят готовят по 11 специальностям: фортепиано, народные, струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, музыкальный фольклор, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, хореография и искусство театра. С 2013 по 2019 годы здесь прошла масштабная реконструкция, построили новое здание, для ребят оборудовали просторные классы, концертный зал на 350 мест и даже детское кафе «Щелкунчик».

Также в ходе поездки губернатор проверил работу парка культуры и отдыха «Сестрорецкий», где проведены масштабные работы по благоустройству с учетом мнения горожан.

«Это важный, востребованный объект, который соединяет общественные территории, музей, набережную. Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья был парк, место, где можно отдохнуть на природе, заняться спортом, погулять с детьми, – сказал Андрей Воробьёв. – Парк «Сестрорецкий» – особенный, он располагается рядом с исторической усадьбой Чайковского и перепад высот здесь – 24 метра. Мы попытались учесть эти нюансы, установили концертную сцену на воде, верёвочный парк, детские игровые площадки, удобные лавочки».

Территорию очистили от старых деревьев и посадили новые, отремонтировали пешеходные дорожки и проложили велосипедные. Преобразился пляж – с речного дна убрали мусор, а на берег завезли сотни кубометров чистого песка. Кроме того, в парке установили многофункциональную площадку, которая в зимнее время используется как каток. Тут есть обогреваемая раздевалка, прокат коньков. А еще в «Сестрорецком» установили воздушную подушку с вышкой и 2 тюбинговые горки. Для детей настоящее раздолье – веревочный экстрим-парк, сноуборд-парк, 2 спортивно-игровые, интерактивная музыкальная и площадка для катания на скейтах. Установили также столы для тенниса и шахмат, обустроили амфитеатр.

Министр благоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору о завершении 2 этапа вело-пешеходного туристического маршрута «Клин звучит». Это еще 5 км по центральной части города. Вдоль маршрута расположены учебные заведения – теперь школьники и студенты могут добираться туда на велосипедах и самокатах.