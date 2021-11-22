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Мигранты сменили тактику и пытаются проникнуть в Литву малыми группами - погранслужба

11:32 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, пытающиеся проникнуть на территорию Литвы из соседней Белоруссии, меняют тактику незаконного трафика, пытаясь пересечь границу небольшими группами. Об этом в понедельник в эфире национального радио Эл-эр-тэ заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Замечено изменение тактики, когда представители белорусских силовых структур толкают к границе небольшие - из трех-пяти человек - группы мигрантов, которые труднее обнаружить и вытеснить обратно в Белоруссию", - сказал он.

В начале миграционного кризиса, наиболее активная фаза которого пришлась на май и летние месяцы, границу пытались пересечь группы мигрантов, насчитывавшие от нескольких десятков до ста человек.

За прошлые сутки пограничники Литвы и помогающие им военные не позволили пересечь границу 70 мигрантам. Двое человек были допущены в Литву по гуманитарным причинам. Ими оказались граждане Белоруссии, обратившиеся с просьбой о предоставлении политического убежища. В последнее время белорусов среди мигрантов не было.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

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