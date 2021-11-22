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НОВОСТИ

Сбер развивает собственную топливную платформу

19:50 22.11.2021

Сбер планирует укрепить позиции на рынке розничной продажи топлива, оборот которого, по экспертным оценкам, превышает 3 трлн руб. Банк намерен развивать собственную топливную платформу для корпоративных и частных клиентов, которая будет полностью интегрирована в экосистему Сбера.

В настоящее время Сбер уже предлагает топливное решение для предпринимателей и компаний, которое можно подключить к любой корпоративной бизнес-карте, получая дополнительные преимущества на АЗС и удобные инструменты для управления затратами на топливо, а компания экосистемы Сбера 2ГИС реализовала возможность заправки авто в своем приложении. Собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и оффлайн сервисы для заправки на АЗС, предоставит партнерам Сбера на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов и улучшения клиентского опыта. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы Сбера.

«Комплексная топливная платформа Сбера будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли, – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы Сбера. В скором времени платформа будет дополнена такими возможностями, как начисление и использование бонусов СберСпасибо, оплата по SberPay и другие. Уверен, что экспертиза компаний экосистемы Сбера позволит нам активно развивать топливное направление, дополняя его новыми продуктами и решениями. Наша цель – создать удобный и востребованный сервис для миллионов частных и корпоративных клиентов. Это огромный, перспективный и высокочастотный рынок, в котором мы видим большой потенциал для цифровизации и упрощения клиентского пути».

«Мы рады стать частью экосистемы Сбера и видим большой потенциал для развития FuelUp в результате объединения технологических и продуктовых компетенций наших команд, – отметил основатель и генеральный директор FuelUp Исхак Казанбиев. – Вместе со Сбером мы сможем построить лидирующую топливную платформу в России, создать качественные и удобные продукты для миллионов пользователей и клиентов компаний экосистемы, а также повысить проникновение цифровых сервисов на розничном топливном рынке».

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