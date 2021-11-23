Самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ - Шойгу
22:40 23.11.2021 Источник: Эхо Москвы
По словам Сергея Шойгу, по меньше мере 10 бомбардировщиков отрабатывали вариант применения оружия массового уничтожения одновременно с западного и восточного направлений. Минимальное удаление от границы составило 20 километров, — добавил министр. Эхо Москвы
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