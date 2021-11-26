Сбер запустил самый популярный эффект в TikTok в России

11:42

Фото: пресс-служба Сбера

Единственный в своем роде интерактивный челлендж #СберТанцы , запущенный к 180-летию СберБанка под слоганом «Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!», стал самым успешным проектом с эффектом в TikTok в России, набрав за 6 дней почти 60 тысяч видео. Все видео с хэштегом #СберТанцы получили почти 4 млрд просмотров и этот показатель продолжает расти.

Проект #СберТанцы предоставляет каждому желающему возможность станцевать с цифровыми аватарами таких звезд как Вера Брежнева, Клара Кока, Анет Сай, Ваня Дмитренко и Филипп Киркоров. 3D видео можно было посмотреть в браузере мобильного телефона в дополненной реальности на сайте проекта, пользователи TikTok могли принять участие в челлендже #СберТанцы.

Среди участников разыгрывались ценные призы: ТВ-приставки SberBox Top, смартфоны iPhone 13, смарт-дисплеи SberPortal а также специальный приз - публикации в аккаунтах звёзд танцевальных дуэтов с победителями. Чтобы принять участие в акции достаточно было выложить видео танца в соцсети с хэштегом #СберТанцы и отметить официальный аккаунт Сбера. Итоги конкурса будут подведены до конца 2021 года.

#СберТанцы стал первым в России проектом, съёмки которого проходили в Volumetric студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Проект был реализован при участии компании СберМаркетинг.

«Успех проекта #СберТанцы показал, что Сбер является технологическим лидером, в том числе в AR-технологиях. Оригинальная идея и доступная механика — всё это поспособствовало высокой популярности #СберТанцев, которые стали главным хитом TikTok в России. Я благодарю всю команду, которая реализовала проект и дала возможность большому числу людей проявить свой талант и реализовать мечту — станцевать и сделать видео со звёздами» - прокомментировал успех проекта старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.