Калашников был уволен с поста главы ФСИН по его личному обращению - Песков
16:00 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Александр Калашников был уволен с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по его личному обращению. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, не связано ли увольнение с публикациями видеозаписей пыток заключенных в Саратовской области, представитель Кремля сказал: "Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН".
НОВОСТИ
- 17:00 26.11.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в 13 регионах - Голикова
- 16:32 26.11.2021
- Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке
- 16:12 26.11.2021
- Суд не стал слушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала»
- 15:32 26.11.2021
- Академики попросили Путина отпустить из СИЗО ректора Шанинки Зуева
- 15:12 26.11.2021
- Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам" и ему за это стыдно
- 15:00 26.11.2021
- Самолет с главой МИД Швейцарии на борту был перенаправлен в Москву - министерство
- 14:32 26.11.2021
- Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский
- 14:12 26.11.2021
- Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко
- 14:00 26.11.2021
- Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке госпереворота на Украине 1 декабря
- 13:54 26.11.2021
- Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать