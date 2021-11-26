Калашников был уволен с поста главы ФСИН по его личному обращению - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Александр Калашников был уволен с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по его личному обращению. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, не связано ли увольнение с публикациями видеозаписей пыток заключенных в Саратовской области, представитель Кремля сказал: "Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН".