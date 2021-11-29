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Трамп заявил, что хотел оставить базу в афганском Баграме из-за Китая

09:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что собирался оставить военную базу в афганском городе Баграм из-за Китая. В показанном в воскресенье в эфире телеканала "Фокс ньюс" интервью он вновь назвал вывод войск из Афганистана самым позорным моментом в истории своей страны.

"Я хотел сохранить базу Баграм из-за Китая, а не из-за Афганистана. Потому что это в часе [лета] от ядерных [объектов]", - сказал политик, не пояснив, какие объекты имеет в виду. "Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются ее (базу - прим. ТАСС) забрать", - отметил Трамп.

"Мы потратили миллиарды долларов, строя эту базу. Я собирался разбомбить все другие [военные] объекты [США в Афганистане]", - добавил он.

Посол КНР в Кабуле Ван Юй 4 октября опроверг появившиеся в СМИ данные о прибытии китайских военнослужащих на упомянутую авиабазу.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля текущего года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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