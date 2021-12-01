Инфляция в РФ достигнет пика в конце 2021 г. и начнет постепенно снижаться в 2022 г. - Всемирный банк

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России может достичь пика в конце этого года и начать снижаться в следующем году, считает главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.

"Мы полагаем, что инфляция может достичь пика около конца этого года, а потом будет постепенно снижаться в течение следующего года", - отметил Найт в ходе пресс- конференции, посвященной выходу доклада Всемирного банка об экономике России.