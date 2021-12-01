0
0
0
НОВОСТИ

НАТО не приемлет даже мысли, что Россия может обладать своей сферой влияния - Столтенберг

17:40 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, поскольку все ее соседи - это суверенные государства. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:38 01.12.2021
Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка провел первую конференцию, посвященную созданию Национального ESG-Альянса
0
42
17:12 01.12.2021
Жителям Китая сделали свыше 2,5 млрд прививок от коронавируса
0
101
17:00 01.12.2021
Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ
0
127
16:32 01.12.2021
Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от ковида
0
154
16:12 01.12.2021
Лимит СМИ на пресс-конференции Путина составит 500 человек, их определит Кремль
0
180
16:00 01.12.2021
Запад заверил РФ, что закон о политике переходного периода на Украине не примут - Лавров
0
221
15:32 01.12.2021
Путин предложил начать предметные переговоры о нерасширении НАТО на Восток
0
250
15:30 01.12.2021
Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление
0
192
15:12 01.12.2021
Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы за все время миграционного кризиса
0
220
15:00 01.12.2021
Для Кремля важно, что Минск воспринимает Крым российским - Песков
0
259

Возврат к списку