НАТО не приемлет даже мысли, что Россия может обладать своей сферой влияния - Столтенберг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, поскольку все ее соседи - это суверенные государства. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.