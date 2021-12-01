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Путин и Собянин открыли Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной

19:19 01.12.2021

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Фото сайта www.sobyanin.ru
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, в церемонии также принял участие инвестор проекта Леонид Михельсон. Об этом и об особенностях реставрационного проекта Сергей Собянин сообщает в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и главным инвестором проекта Леонидом Викторовичем Михельсоном запустили в жизнь новый Дом культуры "ГЭС-2". Но, по правде сказать, не поворачивается язык называть простым домом культуры это уникальное сооружение, новый центр творчества и культуры Москвы. Бывают памятники с непростой судьбой, которые, в конце концов, приходится спасать в буквальном смысле этого слова. Но ГЭС-2 – совсем другое дело. Этот памятник точно родился под счастливой звездой», — пишет градоначальник.

Московская ГЭС-2 была построена в 1904-1908 гг. по проекту архитектора Василия Башкирова и инженера Михаила Поливанова, и 100 лет работала по прямому назначению, снабжая электроэнергией центр Москвы от начала эпохи электричества до наших дней. Станцию в связи с износом оборудования вывели из эксплуатации в 2006 году, а в 2009 г. зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2014 г. ПАО "Мосэнерго" (которому здание ГЭС-2 принадлежало сначала постройки) продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО "ГЭС-2" (собственник – Л.В. Михельсон) для создания Дома культуры "ГЭС-2". Леонид Михельсон с командой опытных специалистов приступил к реставрации памятника архитектуры, пригласив для реализации проекта известного архитектора Ренцо Пьяно.

Реставрация ГЭС-2 отмечена Сергеем Собяниным как крупнейший в мире проект создания культурного пространства из промышленного объекта. Реставраторы вернули центральному элементу комплекса ГЭС-2 первоначальный вид, воссоздали самый выразительный элемент здания – башню с часами. Котельное отделение, как и 100 лет назад, освещается естественным светом через зенитный фонарь. Кроме того, для лучшего освещения вся кровля над основным зданием выполнена из светопрозрачного материала с встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации ГЭС-2.

В блоге сообщается, что будущий Дом культуры вместо классических этажей будет поделен на ярусы и платформы, соединенные между собой почти невесомыми лестничными пролетами.

Для посетителей Дом культуры "ГЭС-2" откроет свои двери 4 декабря, в связи с санэпидобстановкой вход в здание будет осуществляться по предварительной регистрации – после предъявления QR-кода и с соблюдением масочного режима.

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