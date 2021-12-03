Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию и кабмин страны - СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру.

Как сообщает в пятницу Австрийское агентство печати, Нехаммер также станет канцлером республики.