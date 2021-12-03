Пассажиров из ЮАР, среди которых выявили заболевших ковидом, изолировали на 14 дней

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры из ЮАР, среди которых выявили заразившихся коронавирусом, изолированы на 14 дней, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано ежедневное ПЦР-тестирование, для медицинского наблюдения граждане изолированы на 14 дней. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.