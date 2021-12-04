После публикации о спецоперации в Египте во Франции начато уголовное расследование - АФП
10:10 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство отмечает, что расследование связано "с раскрытием секретов национальной обороны" и в публикации были указаны данные военнослужащих. Предварительное расследование поручено специальным службам, сообщает АФП.
21 ноября интернет-издание "Дисклоз" опубликовало материал о секретной военной операции "Сирли", которую Вооруженные силы Египта проводят на своей территории в сотрудничестве с Францией с 2016 года. По его данным, власти этой североафриканской страны использовали информацию французской разведки для нанесения ударов по целям на границе, в частности по автомобилям подозреваемых в торговле людьми. Журналисты утверждают, что из-за действий египетских вооруженных сил, а также французских военных, которые якобы участвовали в нанесении 19 ударов в период с 2016 по 2018 год, пострадали или были убиты "сотни мирных жителей". Также утверждается, что "французские войска до сих пор находятся в египетской пустыне".
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