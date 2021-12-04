Третий день подряд в Крыму обновляется суточный минимум заражений COVID-19

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 403, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Это минимум со 2 октября, когда были зарегистрированы 409 случаев заражения.



"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 3 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 121 161 положительный на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 5 276 человек.



По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 408 человек, выздоровевших за весь период - 110 577.



Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне выявили 419 заразившихся.



