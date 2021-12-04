Третий день подряд в Крыму обновляется суточный минимум заражений COVID-19
11:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 3 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 121 161 положительный на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 5 276 человек.
По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 408 человек, выздоровевших за весь период - 110 577.
Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне выявили 419 заразившихся.
НОВОСТИ
- 11:10 04.12.2021
- За общефедеральный локдаун выступают более половины жителей ФРГ - опрос
- 10:20 04.12.2021
- НАТО не стремится к агрессии против России - Блинкен
- 10:10 04.12.2021
- После публикации о спецоперации в Египте во Франции начато уголовное расследование - АФП
- 09:40 04.12.2021
- Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года
- 09:30 04.12.2021
- США: В 10 штатах выявлен омикрон-штамм коронавируса
- 09:20 04.12.2021
- Для борьбы с распространением COVID-19 Франция усиливает контроль на границе
- 21:25 03.12.2021
- Еще четыре журналиста попали в реестр СМИ-иноагентов
- 20:15 03.12.2021
- Украина получит от Европы 1,4 млн евро на противодействие гибридным атакам
- 19:35 03.12.2021
- К беседе с Путиным Байден готовит ряд инициатив - Белый дом
- 19:10 03.12.2021
- Посол Антонов: Беседа Путина и Байдена поспособствует успокоению обстановки в Европе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать