Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашникова

17:32 Источник: Интерфакс

Индия и Россия в понедельник заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар Прадеш) на сумму более 677 млн долл., сообщила газета Нindustan Тimes.

Как указывает издание, сделка была финализирована в ходе состоявшейся в понедельник в Дели встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.