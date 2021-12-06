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НОВОСТИ

Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашникова

17:32 06.12.2021 Источник: Интерфакс

Индия и Россия в понедельник заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар Прадеш) на сумму более 677 млн долл., сообщила газета Нindustan Тimes.

Как указывает издание, сделка была финализирована в ходе состоявшейся в понедельник в Дели встречи министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

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