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В России выявили 30 209 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 209, до 9 925 806. Об этом сообщили в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 794. Всего уже выздоровел 8 637 861 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 181 против 1 179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 286 004 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,88%, следует из данных штаба.

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