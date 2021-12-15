Еврокомиссия обяжет страны ЕС довести скорость поездов в Европе до 160 км/ч к 2040 году
17:12 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) обяжет страны ЕС довести скорость всех поездов в Европе до как минимум 160 км/ч к 2040 году, стремясь увеличить роль электрифицированных железных дорог и снизить роль воздушного транспорта в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом в среду говорится в сообщении на странице Еврокомиссии в "Твиттере".
"Все поезда должны двигаться со скоростью 160 км/ч или быстрее к 2040 году. 424 ведущих города должны быть связаны между собой с портами и аэропортами железнодорожными терминалами. Должны быть созданы более быстрые европейские железнодорожные маршруты, билеты на которые должно быть легко найти", - отмечается в сообщении ЕК.
Во вторник Еврокомиссия представила свой проект оптимизации транспортной системы государств ЕС, в этом документе ставится задача удвоить количество скоростных протяженных железнодорожных маршрутов к 2030 году и утроить к 2050 году. Еврокомиссия рассчитывает таким образом переместить основную часть пассажиропотоков в Европе с самолетов на поезда и внутренние водные артерии, чтобы снизить углеродные выбросы транспортной системы ЕС на 90% к 2050 году.
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