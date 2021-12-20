СберПервый улучшил пакет услуг и условия по тарифам

15:52

СберПервый, премиальный формат обслуживания СберБанка, расширил доступ к своим сервисам и обновил пакет услуг, теперь новыми предложениями, входящими в премиум-сегмент банковских услуг РФ смогут воспользоваться 100 тысяч клиентов.

С 20 декабря тариф СберПервый выровнял порог доступа премиум обслуживания в столице и регионах, благодаря чему клиенты получают доступ к пакету премиум-услуг при наличии на последний день месяца их суммарного баланса на вкладах, картах, счетах и инвестиционных и страховых продуктах СберБанка в размере не менее 10 млн рублей. Кроме того, СберПервый учитывает оборот клиентов по картам, тем, у кого он превышает 600 тыс. рублей предоставляется бесплатное обслуживание.

Мария Поденко, руководитель СберПервого, так прокомментировала новшества в СберПервом: «Премиальный сегмент обслуживания — самый быстрорастущий и конкурентный на российском рынке. Поэтому мы очень рады представить обновлённый тариф и новые сервисы, чтобы задать высокие стандарты и укрепить нашу лидирующую позицию».

СберПервый также предлагает своим клиентам новые привилегии: в программе лояльности «Больше чем Спасибо» для клиентов устанавливается самый высокий уровень, бонусы от СберСпасибо можно обменивать на рубли по курсу 1 бонус = 0,8 рубля (ранее — 0,5 рубля). На поездки в такси и заправку автомобилей начисляется 10% бонусов от СберСпасибо, что делает использование сервисов гораздо выгоднее. Платежи юридическим лицам при оплате жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг производятся без комиссии, в пакет услуг также добавлена премиальная подписка СберПрайм.

СберПервый - крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками, его услуги можно получить как в 150 офисах по всей Российской Федерации, так и дистанционно. Привилегии СберПервого охватывают широкий спектр предложений банковских продуктов, в том числе индивидуальные инвестиционные решения, льготные курсы обмена валют, вклады с повышенными ставками и другие.

СберПервый обеспечивает своим клиентам доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».