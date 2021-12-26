Умер англиканский архиепископ - борец с апартеидом в ЮАР
15:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Десмонд Туту был несравненным патриотом. Принципиальный и прагматичный лидер, придавший смысл библейcкому пониманию того, что вера без дел мертва", - приводятся в сообщении слова южноафриканского лидера. Рамапоса от имени всех граждан страны выразил соболезнования по поводу смерти бывшего архиепископа.
Он неоднократно выступал в защиту прав человека, детей, женщин, ВИЧ-инфицированных и других социально дискриминируемых групп. Принадлежа к числу видных христианских лидеров, Туту в то же время поддерживал защитников права на аборты, эвтаназию, гомосексуальные браки. Он также выступал с осуждением войны в Ираке, бомбардировок Палестины, нарушений прав человека в Бирме и американской тюрьме Гуантанамо. В 2010 г. Туту объявил об окончании общественной деятельности и уходе на заслуженный отдых.
НОВОСТИ
- 15:30 26.12.2021
- В диалоге с Западом цель РФ достигнуть для обеспечения безопасности страны - Путин
- 15:25 26.12.2021
- В Афганистане ликвидировали Центризбирком
- 15:20 26.12.2021
- Папа Римский призывает сделать все возможное, чтобы победить демографическую зиму
- 14:20 26.12.2021
- Из-за пандемии в Бельгии свернули новогодние базары на неделю раньше обычного
- 14:10 26.12.2021
- Экс-президент Каролос Папульяс Греции умер в возрасте 92 лет - агентство
- 13:20 26.12.2021
- На трассе в Башкирии в ДТП столкнулись более 30 автомобилей - прокуратура
- 13:10 26.12.2021
- Очередь из более чем 100 фур образовалась на границе Литвы с Калининградской областью
- 12:40 26.12.2021
- Известный психотерапевт Андрей Курпатов представил новую книгу «Машина мышления»
- 12:20 26.12.2021
- Шесть недель подряд коэффициент распространения ковида в РФ не превышает единицы
- 12:10 26.12.2021
- Ответ РФ на отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать