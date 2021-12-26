Умер англиканский архиепископ - борец с апартеидом в ЮАР

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту, который боролся против апартеида, умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента страны Сирила Рамапосы, опубликованном в воскресенье.



"Десмонд Туту был несравненным патриотом. Принципиальный и прагматичный лидер, придавший смысл библейcкому пониманию того, что вера без дел мертва", - приводятся в сообщении слова южноафриканского лидера. Рамапоса от имени всех граждан страны выразил соболезнования по поводу смерти бывшего архиепископа.



Он неоднократно выступал в защиту прав человека, детей, женщин, ВИЧ-инфицированных и других социально дискриминируемых групп. Принадлежа к числу видных христианских лидеров, Туту в то же время поддерживал защитников права на аборты, эвтаназию, гомосексуальные браки. Он также выступал с осуждением войны в Ираке, бомбардировок Палестины, нарушений прав человека в Бирме и американской тюрьме Гуантанамо. В 2010 г. Туту объявил об окончании общественной деятельности и уходе на заслуженный отдых.